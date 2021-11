Kevin Strickland liberado tras 42 años en la cárcel injustamente

Misuri, KS.- Kevin Strickland, de 62 años fue liberado este martes, tras estar encarcelado injustamente por 40 años, en la Missoouri Department of Corrections en Cameron por supuestamente asesinar a tres sujetos.

Por su parte, Strickland se enteró de la decisión de liberarlo cuando la noticia apareció en la pantalla del televisor mientras miraba una telenovela en la cárcel. Confesón, que sus compañeros de prisión comenzaron a gritar.

En su declaración a los periodistas, Kevin Strickland indicó, «No estoy necesariamente enojado. Es mucho. Creo que he creado emociones que todavía no conocen». Inmediatamente dijo, “Alegría, tristeza, miedo. Estoy tratando de averiguar cómo juntarlos».

Asimismo, dijo que le gustaría involucrarse para «evitar que esto le suceda a otra persona». Además reflexionó sobre el sistema de justicia penal «debe ser derribado y reformado».

