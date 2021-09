Demandan a Biden por arrendamiento de tierra en Golfo de México

Washington, DC.- La administración Biden, ofreció 79 millones de acres del Golfo de México, para arrendamiento de petróleo y gas. Inmediatamente, los grupos ambientalistas y del Golfo presentaron hoy una impugnación legal contra dicha venta.

Por su parte, Earthjustice presentó la demanda en un tribunal federal del Distrito de Columbia en nombre de Healthy Gulf, Sierra Club, Friends of the Earth y el Center for Biological Diversity.

Ver más: Caldor Fire obliga evacuación de residentes y turistas

Asimismo, se presentó contra la secretaria del Interior Deb Haaland y la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica.

BREAKING: The Biden administration today caved to the powerful oil lobby greenlighting offshore drilling leases in more than 80 millions acres in the Gulf of Mexico. We are going to court to challenge this unfortunate decision. https://t.co/M48n2pjbAr

Brettny Hardy, abogada de Earthjustice, declaró, “Los funcionarios federales se inclinaron hacia la industria petrolera. Basándose en la desinformación y la política en vez de la ciencia y los hechos”.

En el mismo orden, Kristen Monsell, directora legal de océanos del Center for Biological Diversity, expresó, “Abriremos paso a más desastres vendiendo más del Golfo a la industria petrolera”.

BREAKING: As Louisiana recovers from this unprecedented extreme hurricane, Biden's admin is opening 79,000,000 acres of the Gulf for offshore drilling.

So we're taking them to court.https://t.co/9gXcFVWwik

— Friends of the Earth (Action) (@foe_us) September 1, 2021