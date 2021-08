EE. UU. cerró 20 años de presencia militar en Afganistán.

Washington, DC.- Estados Unidos dio, este lunes, por terminada su misión en Afganistán, tras 20 años de guerra, después de la salida de los últimos aviones con sus tropas.

El jefe del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), general Kenneth McKenzie, en una rueda de prensa desde el Pentágono, así lo afirmó.

Asimismo, la alerta máximo se mantuvo hasta último momento, debido a posibles ataques del grupo del Estado Islámico (EI).

Por otra parte, el compromiso del presidente Biden, pautado para 31 de agosto, fue cumplido a cabalidad.

Al mismo tiempo, en ruedas de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se limitó a declarar que EE. UU., continuaba con sus esfuerzos para replegarse.

De acuerdo a cifras ofrecidas por Psaki, hasta la fecha EE. UU. ha ayudado a evacuar a más de 120.000 personas de Afganistán, entre los que hay 6.000 estadounidenses y sus familiares.

Por otro lado, un funcionario de la Casa Blanca informó que EE.UU. había sacado a 1.200 personas de Afganistán en las últimas 24 horas. Una cifra mucho menor a la de 2.900 del domingo y 6.800, del sábado.

The 13 service members that we lost were heroes who made the ultimate sacrifice in service of our highest American ideals and while saving the lives of others. Our sacred obligation to the families of these heroes will last forever. pic.twitter.com/lPx4a4ebS7

— President Biden (@POTUS) August 29, 2021