Caldor Fire obliga evacuación de residentes y turistas

South Lake Tahoe, California.- Debido al Caldor Fire, miles de personas se apresuraron a evacuar, cuando toda la ciudad turística recibió órdenes de evacuación.

Asimismo, las advertencias de evacuación emitidas para la ciudad de 22,000 habitantes, este domingo, se convirtieron en órdenes el lunes.

Asimismo, el teniente de policía de South Lake Tahoe, Travis Cabral, “Esta es una evacuación sistemática, un vecindario a la vez”. Y siguió, “Les pido a ustedes como comunidad que por favor mantengan la calma”.

Por otro lado, la principal instalación médica de South Lake Tahoe, el Barton Memorial Hospital, evacuó de manera proactiva a 36 pacientes que necesitaban enfermería especializada. Además, de 16 en camas de cuidados intensivos el domingo, y los envió a instalaciones regionales lejos del incendio.

A Local Assistance Center is open all week in El Dorado County for #CaldorFire survivors.

For services available: https://t.co/aT47GXPx0O pic.twitter.com/vZcqIf4spA

— Cal OES (@Cal_OES) August 31, 2021