Conmemorando 20 años de los ataques del 9/11

Washington, DC.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo, a propósito, del vigésimo aniversario del 9/11, en un mensaje grabado en video.

Expresa Biden, “Para mí, la lección principal del 11 de septiembre es que, cuando somos más vulnerables. En el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza”.

Great to be with Governor Hochul, Mayor de Blasio, Commissioner Shea, and other New York state and city leaders for a briefing on 9/11-related security matters. We are strong because of our homeland security and public safety partnership. pic.twitter.com/Rq9Yop1ILQ

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) September 11, 2021