Víctimas hispanas del ataque terrorista del 9/11

Nueva York, NY.- A 20 años del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 (9/11), todavía se siguen contando víctimas indirectas. Así es el caso de miles de personas que participaron en actividades de limpieza de la Zona Cero.

Hoy, se cree que estas víctimas superan un tercio de las registradas el días del atentado. Tomando en cuenta, que las víctimas directas se ubican en 2977 personas.

En los cinco meses posteriores a los ataques, el polvo de los edificios pulverizados continuó llenando el aire de la denominada Zona Cero, donde trabajaron cientos de latinoamericanos Que no solo eran miembros de policía, bomberos, enfermeros de primeros auxilios.

Tomorrow our Nation will come together in the observance of the 20th anniversary of September 11, 2001.

The victims and their families will forever be remembered. Join us in remembrance by lighting a virtual candle here⬇️https://t.co/w3wtXb6ipO pic.twitter.com/r2cRJOtzUr

— Homeland Security (@DHSgov) September 10, 2021