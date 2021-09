Biden amenaza a los no vacunados en EE. UU.

Washington, DC.- El presidente Biden, se mostró, este jueves, “frustrado” con las 80 millones de personas del país que no se han vacunado contra la covid-19. Asimismo, advirtió a ese grupo que su paciencia “se está agotando”.

Del mismo modo, se pronunció así durante un discurso en la Casa Blanca, en el que anunció la vacunación obligatoria contra covid-19 de todos los empleados del gobierno federal.

Ver más: Orden de Biden para vacunación de empleados federales

“Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado”, afirmó el mandatario.

As we fight COVID-19 here at home, we need to continue our efforts overseas.

We are proud to have donated nearly 140 million vaccines and have started to ship an additional 500 million — more than all other countries combined.

That’s American leadership on the global stage.

— President Biden (@POTUS) September 9, 2021