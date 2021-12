Congreso de EE. UU. pacta aumento del límite de deuda

Washington, DC.- Los senadores del Congreso de EE. UU., llegaron a un acuerdo, este martes, donde podrán votar por un aumento del techo de endeudamiento, lo que se traduce como una opción para la disminución del incumplimiento crediticio de Estados Unidos.

Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo por medio de una votación, contando con que el Senado haga lo propio en los próximos días. De esta manera, se espera evitar una crisis por impago.

El Congreso de EE. UU. declaró la semana pasada que vaticinaba que Estados Unidos ya no pudiera cumplir con el pago de deuda entre el 21 y el 28 de diciembre. Por su lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que ello ocurriría incluso antes.

A pesar de la espera de semanas de negociaciones, los republicanos dieron finalmente su aval a un procedimiento parlamentario que permitirá a los demócratas votar sobre este techo de deuda para suspenderlo o aumentarlo solo con sus votos.

The steady leadership of Chair Powell & the Federal Reserve helped ensure our economy was able to recover from a once-in-a-generation health & economic crisis. I'm pleased our economy will continue to benefit from his stewardship, & the expertise & experience of Lael Brainard. pic.twitter.com/IKT5mwIcdO

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) November 22, 2021