Choque mortal entre tren de Amtrak y camión volquete

Kansas, MO.- Un tren de Amtrak se descarrila en Missouri por un choque contra un camión volquete, en un «cruce no controlado» dejando un saldo de tres fallecidos y 243 personas heridas.

Las autoridades detallaron que el «cruce no controlado», ni tiene luces, ni dispositivos electrónicos que adviertan a los autos cuando vienen los trenes; lo alarmante es que estos cruces son muy comunes en los caminos rurales.

Ver más: Taxista arrolló peatones y comensales en Nueva York

Justin Dunn, de la Patrulla de Carreteras de Missouri, declaró que dos de las personas que murieron estaban dentro del tren y una más estaba dentro del camión volquete.

Del mismo modo, Dunn informó que siete vagones se descarrilaron, de aquí decenas de personas resultaron heridas que fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Además, subrayó que aquellos que no resultaron heridos fueron llevados lejos del accidente.

Amtrak is aware of the incident with Train 4 and is working with local authorities.Please continue to check back for updates.We're currently experiencing longer than usual hold times, but if you need immediate assistance, please call or text 1-800-USA-RAIL https://t.co/YUBDqL7Zn2

— Amtrak Alerts (@AmtrakAlerts) June 27, 2022