Autoridades reportan 850 incendios activos en todo Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- Los bomberos se encuentran combatiendo un incendio forestal cerca de la frontera con México, que solo es uno de los 850 incendios activos en Estados Unidos, al tiempo que National Weather Service (NWS), pronosticó, «calores peligrosos y temperaturas altas sin precedentes».

Según el California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire), este incendio se ubica a pocas millas al este de Otay Mesa, se inició el lunes por la noche en un terreno agreste, consumiendo unos 30 acres o 12 hectáreas de vegetación.

También se confirmó que unos 100 hombres de Chula Vista, Miramar y San Diego están combatiendo las llamas. Por el momento el reporte de esta mañana indicaba que el incendio está contenido en un 25%.

En este sentido, el Cal Fire advirtió por su red social Twitter, «Hoy es el primer día del verano. Temperaturas más altas significan vegetación seca y eso puede crear las condiciones perfectas para un incendio forestal».

Astronomical summer officially arrived at 5:13 am eastern time this morning (for those of us north of the Equator) on this year’s #SummerSolstice.

Do you know the difference between astronomical and meteorological summer? Read more here: https://t.co/fEWGi7an43 pic.twitter.com/9F4a6DVat4

— National Weather Service (@NWS) June 21, 2022