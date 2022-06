Taxista arrolló peatones y comensales en Nueva York

Nueva York, NY.- Un taxista en el distrito de Nueva York, se subió a una banqueta y arrolló a al menos 6 personas entre comensales de un restaurant y algunos peatones, de las cuales tres tienen lesiones de gravedad, según el Departamento de Bomberos.

Ver más: Presidente Biden sufre una caída en Delaware

Por su parte, el Departamento de Policía precisó que tras atropellar a los peatones, el taxi se estrelló contra un edificio. Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas, sin embargo los heridos fueron trasladados al hospital Bellevue.

Asimismo, se supo que el incidente ocurrió, aproximadamente a las 13:00 hora local, cerca de la intersección entre Broadway y la calle West 29, al sur del Empire State. Además, según las autoridades el conductor permanecía en el lugar.

Watch as NYPD executives make an announcement of a collision investigation on Broadway in Manhattan. https://t.co/ZirltrPG27

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 20, 2022