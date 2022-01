Charlie Cytron-Walker: de rabino a héroe

Washington, DC.- El rabino de la sinagoga de la congregación Beth Israel, en Texas, Charlie Cytron-Walker, reveló este lunes que, tras lanzar una silla al secuestrador, los rehenes lograron escapar ilesos tras 11 horas secuestrados.

Asimismo, el rabino Cytron-Walker expresó, «Fue terrorífico. Fue abrumador y todavía lo estamos procesando». Al tiempo, el presidente Biden etiquetó como, «acto de terrorismo» a la situación de rehenes.

En la narrativa también dejó claro, que antes del shabbat, el rabino dejó entrar a la sinagoga al sospechoso, identificado por el FBI como Malik Faisal Akram, de nacionalidad británica.

El sospechoso llegó a la sinagoga con la excusa de refugiarse en un lugar por las condiciones climáticas de frío. Así pues, el rabino con una taza de té caliente, permitió que se quedara al servicio de shabbat, al que solo asistieron otras tres personas con una retransmisión por Facebook.

“It was terrifying. It was overwhelming. We’re still processing”: Rabbi Charlie Cytron Walker shares what he experienced inside the Texas synagogue where four hostages were held at gunpoint over the weekend. pic.twitter.com/ZX8DrQkjJj

— CBS Mornings (@CBSMornings) January 17, 2022