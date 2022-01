Biden busca «proteger la democracia» de adversarios

Washington, DC.- El presidente Biden, por primera vez apoyó un cambio en las reglas del Senado para poner en movimiento leyes que ayudarían a combatir las crecientes restricciones, opinando que la democracia está en juego.

De esta manera, en un discurso en Georgia, Atlanta, Biden sentenció, «Estoy cansado de estar callado».

Al mismo tiempo, Biden agregó, «Hoy dejo claro que, para proteger nuestra democracia, apoyo cambiar las reglas del Senado. De cualquier forma en que haya que cambiarlas, para evitar que una minoría de senadores bloqueen medidas sobre derecho al voto».

The next few days, when these voting rights bills come to a vote, will mark a turning point in this nation. Will we choose democracy over autocracy? Every Senator will have to declare where they stand.

I ask every elected official in America – how do you want to be remembered?

— President Biden (@POTUS) January 11, 2022