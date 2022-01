Gavin Newsom decidió sobre solicitud del asesino de Robert Kennedy

Los Ángeles, CA.- Gavin Newsom, el gobernador de California, este jueves, rechazó categóricamente conceder la libertad condicional al asesino de Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, quien es fue el autor material de este trágico hecho en 1968.

Asimismo, el gobernador de California, tenía la última palabra sobre la puesta en libertad de Sirhan Sirhan, quien ya cumplió más de 50 años tras las rejas.

De esta forma, Gavin Newsom declaró, «actualmente supone una amenaza irrazonable para la seguridad pública». A su vez, recordó que el asesinato del senador, hermano del presidente John F. Kennedy, está «entre los crímenes más impactantes» de la historia del país.

Por otro lado, un Sirhan de 77 años, fue condenado por disparar al senador Kennedy el 5 de junio de 1968. Justo cuando ganaba las primarias del Partido Demócrata en California. De esta manera, Kennedy era el gran favorito para ganar las presidenciales que terminó cristalizando Richard Nixon.

More on my decision on the parole of Sirhan Sirhan. https://t.co/W4zCngpa3U

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 13, 2022