Capital de estado retira su último monumento confederado

Richmond, VA.- El último monumento público confederado exhibida en Richmond, la capital de Virginia, dedicada a Ambrose Powell Hill que funcionó como la capital de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos.

Este monumento a Ambrose Powell Hill, fue un homenaje al general confederado asesinado en batalla días antes de que terminara la guerra en el mes de abril de 1865. El monumento fue retirado por una empresa de construcción propiedad de afroamericanos.

La capital de Virginia, Richmond, comenzó a eliminar una docena de monumentos confederados en 2020. Esta iniciativa nace como parte de un ajuste de cuentas con el legado de esclavitud del sur de Estados Unidos que lucharon para separarse de la Unión.

Por el contrario, los defensores de las estatuas argumentan que estos monumentos son tributos a la valentía de aquellos que lucharon para defender el sur. Además, sostienen que su remoción es igual a pretender borrar la historia.

