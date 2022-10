Washington, DC.- El presidente Biden oficializará el Monumento Nacional Camp Hale-Continental Divide, una zona en Colorado que es utilizada por los soldados estadounidenses para sus entrenamientos, en su gira por el oeste del país.

Ver más: Biden perdonará a condenados por posesión de marihuana

Durante su visita, el resto de la semana, Biden recorrerá Colorado, California y Oregón, con el propósito de recaudar dinero para los candidatos demócratas que intentan evitar que los republicanos tomen el control del Congreso en las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.

Por su parte, la Casa Blanca adelantó que Biden estaría firmando una proclamación antes de su parada en Vail, Colorado. Con el fin de declarar el Monumento Nacional Camp Hale-Continental Divide que protege una zona montañosa de al menos 53.804 acres (21.770 hectáreas).

Today, President Biden is traveling to Colorado to establish the Camp Hale – Continental Divide National Monument.

This action will honor our nation’s veterans and Indigenous people, support jobs, and protect an iconic outdoor space. https://t.co/DmR5yDr1QG

— The White House (@WhiteHouse) October 12, 2022