La Estatua de la Libertad reabre el acceso a visitantes

Nueva York, NY.- El emblemático monumento de Nueva York, la Estatua de la Libertad, reabre el acceso, desde este martes, a los visitantes y turistas tras dos años cerrado por el inicio de la pandemia de la pandemia por el covid-19.

Asimismo, el U.S. National Park Service (NPS) encargado de administrar este monumento de Nueva York, frenó el acceso en marzo de 2020. Y pese a que algunos sectores de la Estatua de la Libertad progresivamente se fueron abriendo, su corona había permanecido cerrada al público.

Los visitantes interesados en disfrutar del recorrido completo de la Estatua de la Libertad tendrán que adquirir sus entradas con antelación. Aunque por el momento los boletos de entrada están, prácticamente, agotados para todo el mes de octubre.

Es importante destacar que el acceso a la corona de la Estatua de la Libertad solo es posible subiendo por una estrecha escalera que cuenta con 162 peldaños. La misma está situada a una altura de unos diez pisos. Sin embargo, existe un servicio de ascensor para los visitantes con movilidad reducida.

Para los turistas interesados es importante mencionar que para el año de 1886, el gobierno francés en el marco del centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, obsequió la Estatua de la Libertad.

Since we are so use to looking up, this is a nice view from above! #FindYourPark pic.twitter.com/BrnzTyuT9J

— Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) September 20, 2022