Butterball retira del mercado más de 14,000 libras de pavo

Portland, OR.- El Food Safety and Inspection Service (FSIS) del U.S. Departament Of Agriculture (USDA), anunció este miércoles, que debido a una posible contaminación de algunos productos de pavo molido Butterball serán retirados del mercado.

Asimismo, este retiro del mercado afecta a más de 14,000 libras de productos de pavo molido. Aseguró el FSIS que, los productos “pueden estar contaminados con materiales extraños, específicamente plástico azul”.

También se especificó que el lote contaminado son bandejas de 2,5 libras que contienen “Butterball farm to family all natural Ground Turkey”, con el código de caja 50211271, una fecha de venta o congelación del 10/18/2021, y marcas de tiempo de 2123 a 2302 impresas en el empaque.

La compañía tiene su sede en Mount Olive, a más de tres horas de Charlotte

Así mismo, el lote con bandejas de 3 libras que contienen “Kroger Ground Turkey” con el código de caja 50211271, una fecha de venta o congelación del 10/17/2021, y marcas de tiempo de 2314 a 2351 impresas en el empaque.

Por ahora, no se han reportado enfermos, sin embargo, se recomienda a cualquier persona que tenga inquietudes sobre una lesión o enfermedad que se comunique con su proveedor de atención médica.

Finalmente, cualquier persona que tenga preguntas sobre el retiro del mercado puede comunicarse con la línea directa para consumidores de Butterball al 800.288.8372.

