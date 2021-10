Más de la mitad de las mascotas de EE. UU. pertenecen a la clase media baja o baja

Miami, FL.- Datos oficiales de EE. UU. aseguran que más de 38 millones de personas no tuvieron suficiente comida en el país en 2020, por ende, se puede pensar que tampoco sus mascotas (perros, gatos y otros animales domésticos).

Según las cifras de Feeding America, correspondientes a la inseguridad alimentaria, estos números no cambiaron en términos generales de 2019 a 2020. A pesar, del enorme esfuerzo realizado por instituciones públicas y privadas por ayudar a los millones de afectados por la falta de trabajo que originó la pandemia.

Ver más: Grupo latino UnidosUS corta sus vínculos con Facebook

Por otro lado, Aimee Gilbreath, presidenta de PetSmart Charities, declaró que, «las mascotas son parte de la familia sin importar su nivel socio-económico» y, por eso, se ocupa de proveer alimentos a los dueños.

When tragedy strikes, we help keep families together. Through donations, we can deploy grants to organizations like the @NVHumaneSociety to provide emergency relief for natural disasters, like the #dixiefire & #caldorfire.

To learn more: https://t.co/t1JPG980mX pic.twitter.com/WeCkxGw16p

— PetSmart Charities® (@PetSmartChariTs) October 11, 2021