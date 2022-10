Biden perdonará a condenados por posesión de marihuana

Washington, DC.- El presidente Biden anunció desde La Casa Blanca, este jueves, que perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana por medio de una orden ejecutiva, instando a los gobernadores a que hagan lo propio.

En un video, el presidente Biden precisó para anunciar su decisión, «Enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en la cárcel por una conducta que es legal en muchos estados».

Por otro lado, en una llamada con periodistas, funcionarios de alto nivel de la Administración Biden explicaron que la orden afectará a los condenados a nivel federal. De estos, no existe actualmente nadie en prisión.

En este sentido, la funcionaria durante la llamada explicó, «Estimamos que en torno a 6.500 personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana, y 1.000 personas en el Distrito de Columbia, se beneficiarán de esta decisión».

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. Hear from @POTUS on the three steps he is taking to right these wrongs. pic.twitter.com/IqOxHxjgue

— The White House (@WhiteHouse) October 6, 2022