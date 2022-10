Candidato de Biden para representante de EE. UU., en la OMS

Washington, DC.- El presidente Biden demostró su inclinación de nominar cirujano general Vivek Murthy para desempeñarse como representante de EE. UU., en la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según fuentes de la administración.

Por su parte, Vivek Murthy ejerció como el principal médico de Estados Unidos, bajo el mandato de Biden y el expresidente Barack Obama. Por ahora, seguirá desempeñando este cargo mientras asume las funciones de la OMS, de confirmarse en el Senado esta postulación.

De esta manera, el funcionario explicó, «Con su experiencia y pericia, el presidente confía en que el Dr. Murthy se basará en su compromiso con una era de diplomacia implacable al representar a nuestra nación en el escenario mundial».

Hay que recordar la declaración de Biden al asumir el cargo en enero de 2021, de volver a compromoterse con la OMS, tras la decisión del expresidente Donald Trump, de retirar a Estados Unidos de la OMS por el manejo de la pandemia de covid-19.

