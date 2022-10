Promesas del presidente Biden en Puerto Rico

Ponce, Puerto Rico.- El presidente del país, Joe Biden prometió desde Puerto Rico que las ayudas para la recuperación van a llegar sin retrasos con el propósito de reconstruir la isla, de manera «más rápida» y «en una forma resiliente» ante posibles nuevos huracanes.

De esta manera, Biden llega por primera vez a Puerto Rico aunque enmarcado por el paso del huracán Ian, y por un lapso de tres horas. Sin embargo, su discurso se centró en la inspección de daños originados por Ian y en ratificar su compromiso con Puerto Rico.

Resaltó, el presidente Biden en Puerto Rico que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, «Vinimos en persona para mostrar que estamos con ustedes, todos los estadounidenses están con ustedes, mientras se recuperan y reconstruyen».

Parte del discurso de Biden fue para aliviar los temores de Puerto Rico de la sensación de abandono por parte de la administración de turno, en este caso, de Joe Biden. Por ejemplo, en 2017 tras el paso del huracán María que dejó 3.000 fallecidos los recursos se retrasaron, por lo menos tres años.

The main story out of Puerto Rico was the storm.

But there’s another story – what ordinary people did when the storm hit. pic.twitter.com/CaKeADnHNU

— President Biden (@POTUS) October 4, 2022