Autoridades identifican a héroes y víctimas de tiroteo en club LGBTQ

Colorado Springs, CO.- Las autoridades de Colorado Springs identificaron a las cinco víctimas y dos héroes del tiroteo en un club nocturno LGBTQ, Club Q, originado por un hombre armado que abrió fuego hiriendo también a 17 personas en medio de la situación.

Por el momento, la policía se encuentra investigando los motivos por el cual se inició este tiroteo. Sin embargo, tanto el alcalde de la ciudad y algunos grupos de derechos LGBTQ especularon en que el tiroteo puede ser fácilmente etiquetado como un crimen de odio.

Sin embargo, los datos del tirador de acuerdo con las autoridades corresponde a Anderson Lee Aldrich un hombre de 22 años. Por ahora está bajo arresto en un hospital. Según las versiones de testigos un exveterano condecorado de Irak y Afganistán redujo el tiroteo propinándole algunos golpes al tirador.

Esta discoteca Club Q, es uno de los únicos lugares destinado para la comunidad LGBTQ en Colorado Springs, para el domingo se preparaba para celebrar el Día del Recuerdo Trangénero con un «almuerzo de arrastre» y un espectáculo nocturno «con una variedad de identidades de género y estilos de actuación».

After last night’s shooting at Club Q, the Colorado Springs Police Department is hosting a Community Resource Expo to provide our community members with support in navigating the variety of emotions surrounding this tragedy. pic.twitter.com/0QRZzJSqPb

— Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) November 20, 2022