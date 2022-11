Tiroteos en noche de Halloween dejan al menos 20 heridos

Chicago, IL.- En la noche de Halloween hubo dos tiroteos donde resultaron heridas, al menos, 20 personas y una persona fue asesinada en las ciudades de Chicago y Kansas City, de acuerdo con confirmación de la Policía.

Por lo menos cinco personas recibieron heridas de bala, mientras que otra murió dentro de una casa en Kansas City. Así explicó Karl Oakman, jefe de la Policía de la ciudad, donde detalló que en esa fiesta había entre 70 y 100 adolescentes.

Ver más: Nuevo mortal tiroteo en St Louis High School, Missouri

Según el comunicado, algunas personas desconocidas para los propietarios comenzaron el tiroteo porque se les pidió que se fueran de la fiesta.

Por su parte, en Chicago hubo 14 heridos entre niños y adolescentes, en un tiroteo que inició desde un vehículo. Sin embargo, hasta el momento no hay informes inmediatos de fallecidos, según la Policía de Chicago.

Superintendent David Brown addresses the media regarding the shooting incident tonight in the 011th District. https://t.co/9QbS5tPq42

— Chicago Police (@Chicago_Police) November 1, 2022