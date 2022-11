Tres jugadores de fútbol americano asesinados en Virginia

Charlottesville, VA.- Tres jugadores de fútbol americano de la Universidad de Virginia fueron asesinados en un tiroteo por un sospechoso que abrió fuego contra un autobús lleno de estudiantes que regresaban de un campo a las 22:30 horas del domingo (03:30 GMT del lunes).

La Policía universitaria declaró en una conferencia de prensa que el sospechoso que el estudiante Christopher Darnell Jones, de 22 años fue arrestado horas después del tiroteo. El arresto se dio horas después del tiroteo en la escuela Charlottesville, Virginia, asistieron 25.000 estudiantes.

Ver más: Dos aviones de la WW2 chocaron en Dallas

Posteriormente al tiroteo, los funcionarios escolares emitieron alertas por medio de las redes sociales instando a los estudiantes y personal a que se refugiaran en lugares seguros. El tweet rezaba, «CORRE OCULTA LUCHA».

En este sentido, el campus en expansión permaneció en alerta durante la noche y la mañana. Al tiempo de que los agentes de la ley realizaban una participación masiva del tirador Christopher Darnell Jones.

Update: Police have the suspect in custody. I’m grateful to law enforcement for their extraordinary work in this search. Here is a link to today’s press conference: https://t.co/m5gpm4rm3s We will be working with student leaders today to plan for a community vigil. pic.twitter.com/iwwUHGEIl1

— Jim Ryan (@presjimryan) November 14, 2022