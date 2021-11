Anuncian proyecto de ley para evitar deportación de veteranos y sus familias

Los Ángeles, LA.- El senador demócrata Alex Padilla anunció, este miércoles, un proyecto de ley para prevenir la deportación de inmigrantes veteranos de las United States Armed Forces y allanar el camino a la ciudadanía para los militares elegibles y sus familias.

Asimismo, el proyecto denominado Acta de Reforma y Prevención de la Deportación de Veteranos pretende establecer un Comité Asesor de Inmigración de Familias Militares, que analizaría las circunstancias de los veteranos que enfrentan la deportación.

La propuesta también pretende analizar las circunstancias de los familiares de los soldados que enfrentan la deportación. Así lo declaró Padilla en un comunicado, “EE. UU. tiene la obligación de apoyar a los veteranos y sus familias. Independientemente de su estatus migratorio”.

Por su parte, el senador por California añadió que la propuesta de ley “ayudará a mantener a las familias unidas y a mantener a los veteranos donde pertenecen, en el país al que sirvieron y por el que lucharon».

La legislación está copatrocinada por los senadores demócratas Dick Durbin, Dianne Feinstein, Ed Markey, Cory Booker, Richard Blumenthal y Elizabeth Warren, así como el independiente Bernie Sanders.

