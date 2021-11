Entérate en qué ciudad no habrá desfile de Veterans Day este 2021

Dallas, TX.- El desfile para el Veterans Day no recorrerá las calles de Dallas este jueves 11 de noviembre. El año pasado el desfile se canceló para prevenir la propagación de covid-19 y el año anterior también se canceló debido al mal clima.

Pero la ciudad de Dallas declaró el Día de los Veteranos de Guerra un día festivo de la ciudad, según informó Greater Dallas Veterans Foundation, organización que lleva a cabo las celebraciones, informó la ciudad de Dallas.

La celebración será de manera virtual con un video de duración de 25 minutos y el tema de la celebración es “Commemorating Operation Enduring Freedom”, conmemorando la operación de libertad perdurable.

Asi lo confirmó, Scott Murray, la encargada del desfile y ceremonias del Veterans Day en Dallas, quien dio a conocer la decisión, «Durante esta pandemia, como ustedes, tuvimos que reimaginar nuestro trabajo. Hemos decidido cambiar de un desfile físico el 11 de noviembre a una celebración virtual».

Veterans Day week is approaching! We are excited to share our 2021 Veterans Day Video honoring all veterans soon. For now, check out a few photos from interviews with Scott Murray at Murray Media studios on taping day! #vetsday #VeteransDay2021 #veteran #VeteransDay #northtexas pic.twitter.com/3q0naDY7r5

— Greater Dallas Veterans Foundation (@DallasVetsDay) November 7, 2021