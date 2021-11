Unknown Soldier cumple un siglo en EE .UU. tras pasar 73 años en soledad

Arlington, VI.- Este martes la gente iba vestida de domingo en el cementerio militar de Arlington, Virginia para acercarse por primera vez en 73 años a la tumba centenaria de Unknown Soldier, que ha sido fundamental en la construcción de la identidad estadounidense.

The Tomb of the Unknown Soldier en el camposanto de Arlington cumple cien años y para celebrarlo el público puede aproximarse a ella este martes y miércoles, por primera vez desde 1948. Después que se vetó el acceso a los visitantes ante las faltas de respeto y decoro de los vistantes.

Un grupo de personas esperaba este martes pacientemente en cola para aproximarse al sepulcro de mármol blanco, donde está enterrado un uniformado de EE. UU. no identificado fallecido en la I Guerra Mundial.

Entre ellos destacaba un hombre vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, que tras depositar flores irguió la espalda y la cabeza, se cuadró e hizo el saludo militar ante la tumba.

El sarcófago principal está al aire libre y ante él hay tres losas bajo las que están inhumados otros tres militares desconocidos. Uno de la II Guerra Mundial, uno de la Guerra de Corea y otro de Vietnam. Uunque este último fue identificado en 1998 y trasladado a otro lugar.

