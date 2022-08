Abatido segundo sospechoso de robo en Miami

Miami, FL.- El sospechoso, Jaime Robles de 34 años, fue abatido en una persecución por ser el segundo sujeto en participar en un tiroteo luego de un robo, este lunes en Miami, en Florida, donde resultó herido un oficial de la Policía.

De esta manera, Jaime Robles fue abatido el martes por la noche, en una balacera en un hotel de Miami Springs. De acuerdo con la prensa local, el tiroteo se dio mientras la policía ejecutaba una orden de allanamiento.

Ver más: Robo de autos se dispara en Estados Unidos

Por su parte, los agentes de policía dieron muerte a un primer sospechoso, Jeremy Horton, de 32 años. Esta muerte se da en una persecución de vehículos en la vía pública.

Mientras esto sucede, el agente del Departamento de Policía del condado Miami-Dade (MDPD), César Echaverry sigue «luchando por su vida». Este agente de 29 años, fue víctima el lunes por la noche, de «recibir un tiro en un altercado», según el director del MDPD, Alfredo Ramírez.

#OurCounty mourns the loss of @MiamiDadePD Detective Cesar Echaverry. Rest in Peace Detective Echaverry. https://t.co/mvCPgFXrQx

Según los medios locales, el MDPD recibió un aviso sobre un sospechoso de robo a mano armada en el condado de Broward, al norte de Miami. Luego del tiroteo donde resultó herido el agente, fue trasladado al Ryder Trauma Center, del Jackson Memorial Hospital.

Thank you for your support, @Marlins. https://t.co/dtVmkxvirM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 17, 2022