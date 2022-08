Robo de autos se dispara en Estados Unidos

Charlotte, NC.- La cifra de robo de autos en Estados Unidos está en ascenso, sin embargo, hay preferencia por algunas marcas y modelos de autos, por ejemplo en St. Paul, en Minnesota, la policía confesó que hay un incremento del más del 1300% en comparación con el año pasado, solo en robo de autos Kia.

Usando el mismo ejemplo de Minnesota, también se precisó que hubo un incremento del 584% en el robo de autos Hyundai. De manera que, solo en 2022, 256 autos Kia fueron robados, en comparación con los 18 de 2021. En el caso de Hyundai, en el mismo período 212 autos fueron robados en comparación con 31 del 2021.

Ver más: Escritor Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello

Por otro lado, en Michigan, en Grand Rapids, los vehículos Kia sufrieron un incremento del 254% en robos. A la par de los vehículos Hyundai con una subida de 222%.

Como respuesta a estas cifras, un miembro del consejo de Milwaukee envió una carta a Kia, «Escribimos para pedirle a KIA Motors America Inc. que realice cambios fundamentales en los mecanismos utilizados para asegurar sus vehículos».

Thank you to everyone who organized and attended #NationalNightOut2022! It was great to experience my 1st NNO in #GRMI meeting so many neighbors across the city! (Including a few 4-legged ones!) pic.twitter.com/tsChB0uZW0

— Chief Eric Winstrom (@GRChiefWinstrom) August 3, 2022