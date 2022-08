Escritor Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello

Nueva York, NY.- Salman Rushdie, escritor y ensayista británico-estadounidense de origen indio, fue apuñalado hoy por un sujeto durante una conferencia programada en Chautauqua, al norte del estado de Nueva York, muy cerca de la frontera con Canadá.

Sobre el estado de salud del escritor de 75 años, la gobernadora de Kathy Hochul dos horas más tarde confirmó que estaba con vida. Sin embargo, no ofreció detalles aprovechando para agradecer a la New York Police Department por la oportuna intervención.

En cuanto al agresor aún se desconoce su identidad, sin embargo fue aprehendido inmediatamente al ataque. Se confirmó que solo contaba con un puñal con el que hirió al escritor en el cuello.

La Policía de NY confirmó que el escritor Salman Rushdie fue trasladado en helicóptero de urgencia a un hospital local. Así se narró parte del suceso en una conferencia de prensa, «Fue un agente de la policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida, lo protegió a él y al moderador (de la conferencia)».

Today's attack on Salman Rushdie was also an attack on some of our most sacred values — the free expression of thought.

We condemn all violence.

We stand up to attacks on our fundamental rights.

And we remain firm in our commitment to freedom to speak and to write truth. pic.twitter.com/rwRSNn40VU

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 12, 2022