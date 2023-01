Un latino en carrera para jefe de policía de Winston-Salem

Winston-Salem, NC.- Un latino está en carrera para ocupar el puesto de jefe de policía de Winston-Salem.

El subdirector de la ciudad, Patrice Toney, anunció que son cuatro los finalistas para reemplazar a Catrina A. Thompson, quien se jubila después de casi 30 años de servicio a la ciudad.

“Siempre amaré esta agencia y creeré en su misión. Mi compromiso con la aplicación de la ley siempre será fuerte ya que realmente respeto, aprecio y apoyo esta noble profesión”, dijo Thompson en su mensaje de retiro.

El latino en carrera para jefe de policía es José «Manny» Gómez- Él es un subjefe de la policía de Winston-Salem.

Gómez actualmente dirige la Oficina de Inteligencia Criminal, que alberga la división de investigaciones especiales, la división de inteligencia e investigación de armas de fuego y el Centro de Delitos en Tiempo Real.

After nearly 30 years of service with WSPD, Chief Thompson has officially retired! Thank you for your service to the men and women of the Winston-Salem Police Department and to the citizens of #winstonsalem. We wish you the best in your future endeavors!! #cityofwspolice pic.twitter.com/b92JbXUhd9

— Winston-Salem PD (@cityofwspolice) December 31, 2022