Un latino es jefe de batallón de Bomberos de Charlotte

Charlotte, NC.- Juan Pablo Soto es pionero dentro del Departamento de Bomberos de Charlotte. Él se acaba de convertir en el primer latino en ser nombrado jefe de batallón.

«Me siento orgulloso. Más que nada, creo que mis muchachos pueden ver esto y eventualmente entender qué punto de inflexión es para un bombero latino convertirse en jefe”, expresó Juan Pablo Soto.

Juan Pablo Soto nació en Guatemala y con 18 años llegó a Charlotte para buscar un nuevo rumbo en su vida. Quería ser un marine y seguir los pasos de su padre que sirvió en la marina de Estados Unidos en la década de 1950.

Pero el destino tenía otro camino para este joven que vivía con su hermana en Charlotte y limpiaba mesas en un Hotel Marriott. Su historia y nombramiento quedaron reseñados en un un comunicado.

Samuel Jones lo invitó a ser bombero como él. Y Soto se animó y comenzó su escuela de reclutamiento en 2003.

Después de mucha dedicación hoy Juan Pablo Soto es jefe de batallón y su compañero alcanzó el cargo de subjefe del Departamento de Bomberos de Charlotte.

