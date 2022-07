Oficial latina escala posiciones en departamento de policía

Greenville, SC.- Una oficial latina escala posiciones en el Departamento de Policía de Greenville en Carolina del Sur.

Se trata de Diana Muñoz quien fue ascendida al rango de sargento por el jefe del departamento JH Thompson.

En su nuevo papel, ella liderará un pelotón de oficiales de patrulla.

Ver más: Mujer hispana logra histórico cargo en la policía de Gastonia

“Estamos orgullosos de reconocer al sargento Munoz como el primer supervisor hispano del departamento”, dijo Thompson al hacer el anuncio.

It is our honor to announce that Chief Thompson today promoted Officer Diana Munoz to the rank of Sergeant. In her nine years with GPD, Munoz has worked in patrol, community outreach, and traffic. We are proud to recognize Sgt. Munoz as the department’s first Hispanic supervisor. pic.twitter.com/NVECF1Zm5s

— Greenville SC Police (@GvlPD) July 19, 2022