Tormenta Tropical Colin llegará a NC este fin de semana

Charlotte, NC.- La Tormenta Tropical Colin formada tierra adentro del estado de Carolina del Sur, está acercando fuertes lluvias y vientos en Carolina del Norte, en medio del fin de semana largo del 4 de Julio, en celebración al Día de la Independencia.

Así lo confirmó el National Hurricane Center (NHC), donde precisó que Colin viene con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h). Además viene con un movimiento lento al noreste a 7 millas por hora (11 km/h).

Aproximadamente, a las 11:00 horas (15:00 GMT) Colin estaba muy cerca de Myrtle Beach, una ciudad turística de la costa de Carolina del Sur. Sin embargo, se levantó un aviso de tormenta tropical desde Little River en Carolina del Sur, hasta Duck, Carolina del Norte y la ensenada Pamlico.

El pronóstico de la NHC dice que la trayectoria de Colin será hacia el noreste, tierra adentro de tanto de Carolina del Sur como de Carolina del Norte hasta el domingo por la mañana. Ya para el lunes a primera hora se habrá disipado en el Océano Atlántico.

11 am EDT July 2: Here are the latest Key Messages for #Colin, which is located along the coast of the Carolinas. See https://t.co/tW4KeFW0gB for more details. pic.twitter.com/WIAQWMsp2I

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2022