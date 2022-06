Potencial ciclón «Dos» avanza por el sur del Mar Caribe

Miami, FL.- El sur del Mar Caribe será el epicentro, este miércoles, de «Dos», considerado el segundo potencial ciclón de este 2022 que tiene altas probabilidades de convertirse en la Tormenta Tropicial Bonnie en su camino hacia el oeste, según informó el National Hurricane Center (NHC).

Por el momento, este ciclón «Dos» estará pasando por la costa norte de Venezuela, y para las 08:00 horas del Este de Estados Unidos (12.00 GMT), es sistema tenía una velocidad de 30 millas por hora (48 km/h). Añadiendo vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h).

El NHC también precisó que los vientos de «Dos» se extienden hasta 60 millas (95 km) desde el centro del sistema, y que está a unas 85 millas (136 km) de Curazao y 350 millas (565 km), del norte de la península de La Guajira, en Colombia.

El pronóstico de trayectoria de «Dos» según el NHC indica que pasará, este miércoles, por el sur del Mar Caribe cerca de la costa norte de Venezuela. Para el jueves, estará cerca de la península de La Guajira, en Colombia, antes de entrar al suroeste del Caribe el viernes.

Here are the 5am AST 29 June Key Messages for Potential Tropical Cyclone Two (#PTC2).

Latest Advisory: https://t.co/ibBuCifKOV pic.twitter.com/XTtoWyJbMh

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 29, 2022