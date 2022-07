Pronóstico de vuelos cancelados para este 4 de Julio

Charlotte, NC.- En Estados Unidos desde el inicio de los viajes de verano van cancelados más de 2.000 vuelos, en el marco del feriado nacional del 4 de Julio, además de centenares de vuelos retrasados, y se prevén más según el portal Flightaware.

El origen de los vuelos cancelados se explican por ahora con dos razones. Por una parte, el crecimiento de la demanda tras dos años de pandemia; y la incapacidad de las aerolíneas para recuperar a sus empleados.

Esta semana se cancelaron más de 2.000 vuelos; acumulándose 231 cancelaciones y 818 retrasos en Estados Unidos. Sin embargo, la situación se pronostica mejor en otros lugares del mundo.

Por ejemplo, en Europa comenzó, este viernes, una ola de huelgas que desembocó en el desbordamiento de los aeropuertos con la iniciativa llamada, «operación salida» de las vacaciones de verano.

