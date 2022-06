Seguro dental gratis para adultos en el condado Hanover

Hanover, NC.- Si resides en el condado New Hanover y tienes 55 años o más puedes aprovechar el beneficio de un nuevo programa que ofrece seguro dental gratis a las personas que apliquen.

Las personas que deseen aplicar deben además tener un ingreso inferior al 200% del nivel de pobreza y no tener seguro dental actual, incluido un plan Medicare Advantage.

Los detalles del programa de seguro dental gratis los ofreció el condado New Hanover en un comunicado publicado en su sitio web.

Para aplicar se debe ingresar a Older Adult Dental Program Application (Solicitud del programa dental para adultos mayores). También se pueden llenar la solicitud en papel en New Hanover County Senior Resource Center (2222 S. College Rd) y New Hanover County Health and Human Services (1650 Greenfield St).

June 2, 2022