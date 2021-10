Atención dental gratuita para veteranos militares y cónyuges

Charlotte, NC.- Los veteranos militares y sus cónyuges en Carolina del Norte y todo el país tendrán este fin de semana atención dental gratuita gracias a Aspen Dental.

Aspen Dental tiene una red de más de 930 consultorios en 43 estados. Su objetivo es brindar atención a quienes más lo necesitan.

Por eso, el sábado 6 de noviembre de 8 am a 1 pm las ubicaciones de Aspen Dental en todo el país abrirán sus puertas en un Día de Servicio para proporcionar cuidado dental sin costo a los veteranos militares.

La jornada, que requiere cita previa, se realizará en honor al servicio prestado y busca romper las barreras para el cuidado de la salud.

Millones de estadounidenses luchan por acceder a la atención dental cada año, y los veteranos no son una excepción.

Según Aspen Detanl, los veteranos estadounidenses no son elegibles para recibir beneficios dentales a través de la Administración de Veteranos. Hay excepciones solo para los que estén 100% discapacitados, tengan una lesión en la boca relacionada con el servicio o sean prisioneros de guerra.

