Charlotte, NC.- Si por alguna razón para este Día de Acción de Gracias no tiene planes de cena, aquí le facilitaremos un listado de restaurantes abiertos para día de acción de gracias 2021, para que de igual manera pueda celebrar esta festividad en familia.

Como es costumbre, esta fiesta americana se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año, sin embargo, el día de acción de gracias 2020 no se celebro a raíz de la pandemia de covid-19.

Aunque la tradición se trata de cocinar y compartir, muchos solo compartiran sin cocinar, debido a la rutina diaria, lo estresante de la logística de la cocina y todo lo que esta ardua labor implica.

We have a lot to be thankful for this holiday season. And I couldn’t be more grateful to serve as your president. pic.twitter.com/ejJqdFWDjV

— President Biden (@POTUS) November 24, 2021