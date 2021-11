Aeropuerto de Charlotte a tope en víspera de Thanksgiving

Charlotte, NC.- Si va a viajar en las próximas horas aprovechando las festividades quizá se sorprenda al ver la cantidad gente que hay en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas esperando su vuelo.

Las autoridades estiman que unas 30 mil personas diarias están viajando por la principal terminal área de Queen City. Y este miércoles, en la víspera de Thanksgiving, se espera que sea el día con más tránsito según los datos históricos.

El año pasado la pandemia de COVID-19 cambió la dinámica. El sector aéreo estaba casi paralizado y las autoridades no recomendaban las reuniones para celebrar Acción de Gracias.

Ahora con gran parte de la población vacunada y el sector aéreo en ascenso millones de personas se movilizarán para reunirse con seres queridos en estas festividades.

IMPORTANT: More than 30,000 passengers will begin their holiday travels today at CLT. Please plan ahead, and be inside the Airport at least two hours before your scheduled departure time.

— CLT Airport (@CLTAirport) November 23, 2021