recursos-para-artes-y-ciencias-en-charlotte

Charlotte, NC.- El Consejo de Artes y Ciencias (ASC) recibirá $2.01 millones para el año fiscal 2023, según aprobó la Junta Asesora de Artes y Cultura de la Ciudad de Charlotte.

Del total de recursos aprobados, $950,000 serán para apoyar las operaciones de ASC. Además, $1.06 millones los empleará el consejo para subvenciones a organizaciones de arte y cultura y artistas individuales.

Los detalles de los recursos aprobados los dio a conocer la Ciudad en un comunicado publicado en su sitio web.

El Consejo de Artes y Ciencias se financiará con recursos provenientes del Infusion Fund que a través de Foundation For The Carolinas y donantes privados apoya las artes y la cultura del área de Charlotte.

El Infusion Fund contará con aproximadamente $12 millones en recursos anualmente durante tres años.

