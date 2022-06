dinero-para-arte-y-cultura

Charlotte, NC.- Treinta y ocho organizaciones de arte y cultura en Charlotte y el condado Mecklenburg recibieron $ 8,87 millones en subvenciones, según aprobó una junta asesora de la Ciudad.

«Nuestras instituciones de arte y cultura son activos comunitarios clave que enriquecen vidas, brindan oportunidades y atraen visitantes al área de Charlotte», dijo Priya Sircar, oficial de arte y cultura de la Ciudad en un comunicado.

«Con este financiamiento, nos complace ofrecer apoyo financiero confiable hasta el año fiscal 2023 mientras desarrollamos un plan cultural a más largo plazo para el futuro de las artes y la cultura en Charlotte y el condado Mecklenburg».

La Junta Asesora otorgó los recursos a través del Infusion Fund, una asociación entre la ciudad, la Fundación para las Carolinas y donantes privados.

Las subvenciones brindan apoyo operativo sin restricciones en el año fiscal 2023, que se extiende desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2023.

