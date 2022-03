Primer autobús escolar eléctrico en NC

Charlotte, NC.- Carolina del Norte adquirió el primer autobús escolar eléctrico del estado en un nuevo paso hacia la transición a la energía limpia.

Thomas Built Buses, una empresa con raíces en Carolina del Norte que datan de hace más de cien años, fabricó el nuevo autobús.

“La transición al transporte limpio es fundamental en nuestra lucha contra el cambio climático y este nuevo autobús libre de emisiones muestra cuántas oportunidades para las transiciones de energía limpia hay en nuestra vida cotidiana”, dijo el gobernador Roy Cooper.

En el evento de anuncio de la adquisición primer autobús escolar eléctrico del estado estuvieron Cooper, Michael Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental; Richard Sneed, Eastern Band of Cherokee Indians; Stephen De May, presidente de Duke Energy; Kevin Bangston, presidente y director ejecutivo de Thomas Built Buses, entre otros personajes.

Beep beep! 🚍 Today @EPAMichaelRegan + the Eastern Band of Cherokee Indians + @NC_Governor & partners celebrate #EBCI’s purchase of new electric school buses. pic.twitter.com/in2ndn373l

— U.S. EPA (@EPA) March 15, 2022