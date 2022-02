Estados Unidos instalará 500.000 cargadores de autos eléctricos

Washington, DC.- La administración Biden a partir de este jueves pone en funcionamiento su programa de inversión para instalar, al menos 500.000 cargadores de autos eléctricos en las distintas carreteras de Estados Unidos, con el que se busca alentar la compra de autos eléctricos.

Del mismo modo, fomentar la producción de autos eléctricos ayuda a crear empleos directos e indirectos, además de combatir la crisis climática.

De manera que, y como muestra del compromiso de la administración Biden en este proyecto, se invertirá $7.500 millones. De aquí, $5.000 millones ya están disponibles para ser transferidos a los estados involucrados que justifiquen su compromiso.

Al mismo tiempo, se hizo un llamado para que los 50 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico, tienen hasta el mes de agosto para solicitar sus fondos del Gobierno Federal, detallando la estrategia para instalar los cargadores de autos eléctricos.

