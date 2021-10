Wake Forest, NC.- Un video que se ha hecho popular en TikTok mostró un momento de tensión cuando un oficial de policía rompe la ventana de un automóvil y detiene a una mujer de origen latino que estaba en el asiento de piloto.

El hecho se ha viralizado en la red social. La persona que grabó todo el procedimiento es una joven que estaba en el vehículo. Tres videos, dos con más de siete millones de reproducciones, muestran lo ocurrido.

El hecho ocurrió el viernes 15 de octubre en la cuadra 200 de Plott Hound Lane, que termina en Wait Avenue, en Wake Forest.

En las publicaciones se aprecia a un oficial pidiendo a una mujer de origen latino descender del automóvil. Pero, ella se niega y pregunta por qué la detuvieron en una parada de tráfico.

Son instantes de drama. En el video es escucha a un bebé llorar y gritos. Luego de insistir el oficial rompió la ventana del automóvil, abrió la puerta y sacó a la mujer.

La conductora, posteriormente identificada como María Del Carmen Rendón, de 35 años, es puesta en el suelo y esposada mientras grita que no está poniendo oposición. «Quítense de mi cuello, no puedo respirar, yo no me estoy resistiendo».

El primer video compartido en la cuenta @biancaibarra48 lo titularon «Policías racistas en Carolina del Norte».

Más adelante en las publicaciones se aprecia que la policía también arresta a un joven.

Policía detiene a mujer de origen latino y da su versión

Los videos, sin embargo, no muestran el motivo de la detención. En su cuenta de Facebook, el Departamento de Policía de Wake Forest, dijo que los videos solo destacan una parte del procedimiento.

El departamento ofreció más contexto para aclarar los hechos.

Los oficiales estaban investigando un reporte de asalto por estrangulamiento que involucraba a un sospechoso de 15 años y a una víctima femenina de 14 años.

Cuando los agentes intentaron investigar la presunta agresión, el sospechoso se negó a cooperar. Poco después, María del Carmen Rendón, de 35 años, dejó de cooperar y huyó del lugar en un vehículo con el sospechoso y otros tres menores, dijo la policía.

Mientras se alejaba, Rendón estuvo a punto de golpear a un agente con su vehículo antes de saltarse una señal de stop y estar a punto de colisionar con un tráiler.

Cuando el vehículo salió del barrio, los agentes iniciaron una parada de tráfico y el vehículo se detuvo.

A partir de ahí ocurren los hechos reflejados en los videos de TikTok en los que un oficial rompe la venta del automóvil y detiene a la mujer de origen latino.

Mujer enfrenta cargos

La policía dijo que Rendón fue arrestada y acusada de resistencia, retraso y obstrucción, contribución a la delincuencia de un menor, conducción con licencia revocada y conducción imprudente. El sospechoso masculino también fue puesto bajo custodia segura.

«Mientras investigábamos un delito de agresión, nos vimos obligados a reaccionar ante una situación que era totalmente evitable», dijo el jefe de policía Jeff Leonard.

«Nada de esto habría ocurrido si la Sra. Rendón no hubiera huido imprudentemente del lugar poniendo en peligro la vida de sus jóvenes pasajeros y de los automovilistas de la zona y si hubiera salido de su vehículo cuando los agentes se lo pidieron repetidamente”.

