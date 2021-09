Polémico regreso a clases en NC en medio de alarma por aumento de covid infantil

Union, NC.- La junta de Educación de las Escuelas del Condado de Union, a pesar del aumento de covid-19 infantil, anunció que permitirá que algunos estudiantes y parte del personal en cuarentena, regresen de nuevo a las escuelas de inmediato.

Durante la reunión, los comisionados recibieron métricas actuales del covid-19, por parte

de la Dra. Elizabeth Cuervo Tilson, directora de salud del Estado de Carolina del Norte y directora médica del NC Department of Health and Human Services (NCDHHS).

Hay que recordar, que el condado de Union, es uno de los cinco distritos escolares públicos restantes de Carolina del Norte que no requieren máscaras.

Asimismo, Tilson dijo que la tasa más alta de casos del estado se encuentra entre los menores de 17 años por primera vez desde marzo de 2020. Esa es “la mayoría (que son) no elegibles para la vacunación”. Además expresó, y donde “hay una alta tasa de propagación viral”.

Durante la semana que finalizó el 11 de septiembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte dijo que el condado de Union tenía el tercer número más alto de casos de covid-19 en el estado para niños menores de 18 años.

Regarding the Union Co. Board of Education's decision to end contact tracing, end most quarantine procedures, & continue as one of only five North Carolina school districts that do not require masks for students and staff during this pandemic. #clt #cltnews @wsoctv

👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/wepa6lm6i3

— NCAE (@ncae) September 14, 2021