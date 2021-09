Polémico control de vacunación de Biden genera fricciones en las empresas

Washington, DC.- La decisión del presidente Biden, de obligar a las empresas de más de cien empleados a exigir la vacunación a sus trabajadores, ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores.

Por su parte, la Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas. Lo que representa dos tercios del total de los trabajadores, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, el movimiento de Biden ha sido bienvenido por parte de grandes compañías con estructuras potentes. Por ejemplo, Google, quien ya activó un plan de vacunación entre sus empleados durante el verano.

Por otro lado, gigantes como United Airlines, McDonald’s y Walt Disney también habían tomado esta decisión con anterioridad.

As of September 13, 209.7 million people in the US have received at least one dose of a #COVID19 vaccine. Of those, 179 million, or about 53.9%, are fully vaccinated. Getting vaccinated is safe, easy, & free. Make your vaccination appointment today. More: https://t.co/zYLe3H12re. pic.twitter.com/AFRUtj7T7D

— CDC (@CDCgov) September 13, 2021