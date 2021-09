CDC asegura que no vacunados tienen mayor probabilidad de morir

Nueva York, NY.- Según un nuevo estudio de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los no vacunados tienen once veces más probabilidades de morir al contraer el covid-19.

Al mismo tiempo, otro estudio de los CDC, también publicado este viernes, aseguró que la vacuna de Moderna es ligeramente más eficaz a la hora de prevenir hospitalizaciones, sobre la Pfizer-BioNTech y la de Johnson & Johnson (Janssen).

Asimismo, para llegar a esta conclusión, analizaron más de 600.000 casos de covid-19 en Estados Unidos entre abril y mediados de julio. En un segundo estudio se concluyó que la vacuna de Moderna protege en un 95% contra la hospitalización por coronavirus.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una rueda de prensa expresó, “Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer el covid-19. Más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad”.

#VaxFact: mRNA #COVID19 vaccines work differently than other types of vaccines, but they still work to trigger an immune response in your body and help protect you from COVID-19, especially severe illness, hospitalization, and death.

More vaccine facts: https://t.co/c3T9VAF5Ce. pic.twitter.com/FSmQo3y3Ir

— CDC (@CDCgov) September 10, 2021