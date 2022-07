Nuevo sistema de notificación de emergencia en Gastonia

Gastonia, NC.- La Ciudad de Gastonia tendrá un nuevo sistema de notificación emergencia para sus residentes que comenzará a funcionar a partir del 1 de agosto.

El nuevo sistema Code RED sustituye al actual Blackboard. A través de éste se enviarán mensajes urgentes a los residentes y negocios en cuestión de minutos para notificar sobre información importante.

Esto incluye emergencias climáticas, cortes de energía, personas desaparecidas u otra información vital. También se puede notificar sobre otros tipos de emergencias o asuntos de la comunidad local.

Los residentes y negocios que ya están recibiendo notificaciones de emergencia no necesitan hacer nada. Su información de contacto se transferirá automáticamente al nuevo sistema Code RED.

El Code RED tendrá el identificador de llamadas número 866-419-5000 para emergencias y 866-969-4636 para no emergencias.

